вяжу на заказ
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вяжу на заказ
Всем привет, живу в с.Венец под Карнобатом, вяжу крючком, спицами, на вилке, ирландское и румынское кружево из пряжи заказчика либо собственной. Опыт большой, скорость и качество отличное, цена приемлема. Могу приехать к заказчику или принять у себя. Предварительное обсуждение предпочитаю по почте psendel@mail.ru или в Facebook Messenger.
- inakulikova
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 22 фев 2018, 08:53
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1 сообщение • Страница 1 из 1
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