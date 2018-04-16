Симбиоза » 16 апр 2018, 16:56

А не лучше ли вам купить набор профессиональной косметики.

С одной стороны скажу что вот на такой https://store.firmbarbershop.com/shop/набор-косметики-для-бритья-edwin-jagger-limes-pomegranate/ набор обратите внимание. С одной стороны конечно же такой набор достаточно дорогой, с другой же стороны замечу что себя он оправдает, косметика ведь там профессиональная.