Крем для бритья и после бритья

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Крем для бритья и после бритья

Новое сообщение Лолита » 16 апр 2018, 15:57

Нужен крем для бритья и после бритья.

Вот интересуюсь тем где и какой крем лучше всего купить, в особенности меня интересует вопрос выбора.

Какие советы мне можете дать?



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Re: Крем для бритья и после бритья

Новое сообщение Симбиоза » 16 апр 2018, 16:56

А не лучше ли вам купить набор профессиональной косметики.

С одной стороны скажу что вот на такой https://store.firmbarbershop.com/shop/набор-косметики-для-бритья-edwin-jagger-limes-pomegranate/ набор обратите внимание. С одной стороны конечно же такой набор достаточно дорогой, с другой же стороны замечу что себя он оправдает, косметика ведь там профессиональная.

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