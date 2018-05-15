йога

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йога

Новое сообщение vishnevskaja » 15 май 2018, 18:26

Кто на йогу ходит и как результат? Куда лучше записаться на занятия в Москве?


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vishnevskaja
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Откуда: Москва
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Re: йога

Новое сообщение Фрося66 » 16 май 2018, 07:00

Я в центре китайской медицины занимаюсь йогой теней https://kundawellmoscow.ru/joga :smile: Я очень довольна результатами, жизнь изменилась полностью. Занятия помогли не только укрепить тело, но и обрести уверенность и гармонию прежде всего с собой ;) А главное избавилась от всех болячек и скинула пару лишних кило :smile: Сознание не только прояснилось, но и избавилось от ограничений!
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Фрося66
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Откуда: Москва
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