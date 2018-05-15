йога
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йога
Кто на йогу ходит и как результат? Куда лучше записаться на занятия в Москве?
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vishnevskaja
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 15 май 2018, 18:14
- Откуда: Москва
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Re: йога
Я в центре китайской медицины занимаюсь йогой теней https://kundawellmoscow.ru/joga Я очень довольна результатами, жизнь изменилась полностью. Занятия помогли не только укрепить тело, но и обрести уверенность и гармонию прежде всего с собой А главное избавилась от всех болячек и скинула пару лишних кило Сознание не только прояснилось, но и избавилось от ограничений!
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Фрося66
- Читатель
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- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 22 сен 2017, 13:24
- Откуда: Москва
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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