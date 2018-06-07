Косметология
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Косметология
Всем привет. Надумала посетить косметолога на дому вот. Что скажете? Многие мои знакомые ходили к ней, остались очень довольны. Но вот я не знаю даже, с одной стороны вроде бы и все хорошо, у нее образование, и сертификаты там все есть, а с другой в салоне как то по привычнее будет. Дайте пожалуйста дельный совет мне?
- Samantha
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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