Косметология

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Косметология

Новое сообщение Samantha » 07 июн 2018, 12:30

Всем привет. Надумала посетить косметолога на дому вот. Что скажете? Многие мои знакомые ходили к ней, остались очень довольны. Но вот я не знаю даже, с одной стороны вроде бы и все хорошо, у нее образование, и сертификаты там все есть, а с другой в салоне как то по привычнее будет. Дайте пожалуйста дельный совет мне?


Samantha
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Сообщения: 13
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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