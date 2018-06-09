Отбеливание зубов
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Отбеливание зубов
Всем привет. Лечили мне совсем недавно зубы в стоматологии Санация http://sanacia.ru/service/lechenie_zubov/ Хотелось бы еще и отбеливание лазером попробовать там сделать. Как считаете, стоит ли вот?
- Samantha
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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