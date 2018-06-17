Вроде как по городу профессионалов своего дела много, а в основном интересует где найти лучше всего предложения на такие услуги.
Еще раз подчеркиваю что нужны услуги профессионалов в этом деле, поделитесь пожалуйста рекомендациями.
Модераторы: more, bot, translate
Вроде как по городу профессионалов своего дела много, а в основном интересует где найти лучше всего предложения на такие услуги.
Еще раз подчеркиваю что нужны услуги профессионалов в этом деле, поделитесь пожалуйста рекомендациями.
Какой выбрать, ну наверное стоит выбирать более известный салон. Чтоб качество соответствовало цене.
Симбиоза писал(а):Нужны советы куда мне обратится для заказа услуги по тайскому массажу.
Вроде как по городу профессионалов своего дела много, а в основном интересует где найти лучше всего предложения на такие услуги.
Еще раз подчеркиваю что нужны услуги профессионалов в этом деле, поделитесь пожалуйста рекомендациями.
У меня супруга брата недавно была на тайском массаже в Таймире. Не знаю что и говорить по этому поводу, однако она сказала что узнала у них что же такого блаженство от настоящего массажа.
Итак, всю информацию для записи на массаж вы можете вот здесь http://taimir.su найти. Советую оценить это предложение, по отзывам кстати говоря многие эту конторку рекомендуют.
Вернуться в Красота, косметика, мода, одежда
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4