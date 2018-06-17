Заказ тайского массажа

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Заказ тайского массажа

Новое сообщение Симбиоза » 17 июн 2018, 17:02

Нужны советы куда мне обратится для заказа услуги по тайскому массажу.

Вроде как по городу профессионалов своего дела много, а в основном интересует где найти лучше всего предложения на такие услуги.

Еще раз подчеркиваю что нужны услуги профессионалов в этом деле, поделитесь пожалуйста рекомендациями.



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Re: Заказ тайского массажа

Новое сообщение Сабрина » 17 июн 2018, 21:25

Так вроде как у нас в городе много Тайских салонов массажа.

Какой выбрать, ну наверное стоит выбирать более известный салон. Чтоб качество соответствовало цене.

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Re: Заказ тайского массажа

Новое сообщение Джульета » 18 июн 2018, 00:23

Симбиоза писал(а):Нужны советы куда мне обратится для заказа услуги по тайскому массажу.

Вроде как по городу профессионалов своего дела много, а в основном интересует где найти лучше всего предложения на такие услуги.

Еще раз подчеркиваю что нужны услуги профессионалов в этом деле, поделитесь пожалуйста рекомендациями.

У меня супруга брата недавно была на тайском массаже в Таймире. Не знаю что и говорить по этому поводу, однако она сказала что узнала у них что же такого блаженство от настоящего массажа.

Итак, всю информацию для записи на массаж вы можете вот здесь http://taimir.su найти. Советую оценить это предложение, по отзывам кстати говоря многие эту конторку рекомендуют.

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