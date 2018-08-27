Наращивание волос. Стоит ли записываться на курсы?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Наращивание волос. Стоит ли записываться на курсы?
Привет, друзья. Подумываю записаться на курсы по наращиванию волос сюда http://hairs-studio.ru/onlajn-zapis-na-kursy/. Как думаете, стоит или нет? Хотела бы открыть такую небольшую студию. Как считает? Рентабельно ли это дело сейчас?
- Samantha
- Читатель
-
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Красота, косметика, мода, одежда
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8