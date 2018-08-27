Наращивание волос. Стоит ли записываться на курсы?

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Наращивание волос. Стоит ли записываться на курсы?

Новое сообщение Samantha » 27 авг 2018, 11:27

Привет, друзья. Подумываю записаться на курсы по наращиванию волос сюда http://hairs-studio.ru/onlajn-zapis-na-kursy/. Как думаете, стоит или нет? Хотела бы открыть такую небольшую студию. Как считает? Рентабельно ли это дело сейчас?


Samantha
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