Стоит ли идти на лазерное омоложение лица?

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Стоит ли идти на лазерное омоложение лица?

Новое сообщение Дарки » 02 сен 2018, 16:08

Слышала о такой процедуре как лазерное омоложение лица.

Собственно говоря возник вопрос, стоит ли идти на такую процедуру?



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