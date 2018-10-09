Серебряные серьги
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Серебряные серьги
Добрый день. Хочу себе купить серебряные серьги. Я люблю и золото и серебро одинаково и под разные наряды одеваю разные украшения. Но вот никак не могу подобрать)
- Milanka
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 30 сен 2018, 13:51
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