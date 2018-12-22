Слышал, что в Красноярске есть школа телевидения. Какие там есть направления обучения?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Слышал, что в Красноярске есть школа телевидения. Какие там есть направления обучения?

Новое сообщение wenow » 22 дек 2018, 15:20

Слышал, что в Красноярске есть школа телевидения. Какие там есть направления обучения?


wenow
Читатель
 
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Красота, косметика, мода, одежда

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group