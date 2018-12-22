Слышал, что в Красноярске есть школа телевидения. Какие там есть направления обучения?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Слышал, что в Красноярске есть школа телевидения. Какие там есть направления обучения?
Слышал, что в Красноярске есть школа телевидения. Какие там есть направления обучения?
- wenow
- Читатель
-
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Красота, косметика, мода, одежда
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10