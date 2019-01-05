Повседневные наручные часы
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Повседневные наручные часы
Здравствуйте. Ищу повседневные наручные часы. Какую модель стоит купить?
- kerch
- Писатель
-
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
-
Re: Повседневные наручные часы
Привет. Смотря какой стиль вы предпочитаете. Можно купить брендовые наручные часы или хорошую реплику, что будет значительно дешевле.
- gambit
- Писатель
-
- Сообщения: 58
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
-
Re: Повседневные наручные часы
Да, реплики стоят не дорого, но такие же по виду и функциональности. В брендовых моделях могут быть драгоценные камни, а в репликах стекляшки, но выглядят они отлично) В статье магазина Имидж http://storinka.com.ua/2017/02/casual-c ... go-stilja/ , который специализируется на часах, есть много информации о повседневных часах.
- Milanka
- Читатель
-
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 30 сен 2018, 13:51
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Красота, косметика, мода, одежда
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2