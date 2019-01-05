Повседневные наручные часы

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Повседневные наручные часы

Новое сообщение kerch » 05 янв 2019, 21:50

Здравствуйте. Ищу повседневные наручные часы. Какую модель стоит купить?


kerch
Писатель
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Повседневные наручные часы

Новое сообщение gambit » 05 янв 2019, 23:07

Привет. Смотря какой стиль вы предпочитаете. Можно купить брендовые наручные часы или хорошую реплику, что будет значительно дешевле.
gambit
Писатель
 
Сообщения: 58
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Повседневные наручные часы

Новое сообщение Milanka » 06 янв 2019, 00:06

Да, реплики стоят не дорого, но такие же по виду и функциональности. В брендовых моделях могут быть драгоценные камни, а в репликах стекляшки, но выглядят они отлично) В статье магазина Имидж http://storinka.com.ua/2017/02/casual-c ... go-stilja/ , который специализируется на часах, есть много информации о повседневных часах.

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Milanka
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Сообщения: 7
Зарегистрирован: 30 сен 2018, 13:51
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