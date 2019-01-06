Наручные часы

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Наручные часы

Новое сообщение kerch » 06 янв 2019, 23:04

Здравствуйте! Очень хочется купить швейцарские наручные часы, но нет финансовой возможности. Как думаете, копии очень отличаются по качеству от оригинала?


kerch
Писатель
 
Сообщения: 56
Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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