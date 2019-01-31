Предлагаю женскую одежду. Цены от производителя.
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Предлагаю женскую одежду. Цены от производителя.
Предлагаю всесезонную женскую и мужскую одежду ,а так же обувь от ТМ "ZEMAL ".Минимальная сумма оптового заказа для зарубежья от 150 долларов ,без выкупа ростовок.Для Украины от 700 грн и 3 ед. Заказ обрабатывается в течении 1 рабочего дня. По всем вопросам: E-mail: vershinina@zemal.com.ua ,+38(050)382-75-75 +38(067) 29-25-001,Лена
- Lena1987
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 31 янв 2019, 11:58
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