Предлагаю женскую одежду. Цены от производителя.

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Предлагаю женскую одежду. Цены от производителя.

Новое сообщение Lena1987 » 31 янв 2019, 12:06

Предлагаю всесезонную женскую и мужскую одежду ,а так же обувь от ТМ "ZEMAL ".Минимальная сумма оптового заказа для зарубежья от 150 долларов ,без выкупа ростовок.Для Украины от 700 грн и 3 ед. Заказ обрабатывается в течении 1 рабочего дня. По всем вопросам: E-mail: vershinina@zemal.com.ua ,+38(050)382-75-75 +38(067) 29-25-001,Лена


Lena1987
 
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Зарегистрирован: 31 янв 2019, 11:58
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