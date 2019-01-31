Мы производим одежду и обувь для женщин, мужчин и детей.
Наши преимущества:
- минимальный оптовый заказ на одежду - от 3 единиц на сумму не менее 150 долларов.
- постоянно обновляемый широкий ассортимент выпускаемой продукции
- размерный ряд от 42 до 70 размера
- доступные цены от производителя
- гарантированные скидки до -12% и регулярные акции .- работаем по системе дропшиппинг
Детальнее ознакомиться с условиями сотрудничества Вы можете на официальном сайте в разделе "Сотрудничество" http://www.zemal.com.ua/partners
Будем рады сотрудничеству с Вами!
С уважением к Вам и Вашему делу
Вершинина Елена
менеджер по оптовым продажам
+38(050) 382-75-75 (Viber)
+38(067) 292-50-01 (Viber)
Skype : Elena Vershinina
Швейная фабрика Zemal