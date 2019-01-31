Lena1987 » 31 янв 2019, 18:31

Предлагаю Вашему вниманию продукцию собственного производства швейной фабрики "Zemal" (Украина, г. Николаев) www.zemal.com.ua

Мы производим одежду и обувь для женщин, мужчин и детей.

Наши преимущества:

- минимальный оптовый заказ на одежду - от 3 единиц на сумму не менее 150 долларов.

- постоянно обновляемый широкий ассортимент выпускаемой продукции

- размерный ряд от 42 до 70 размера

- доступные цены от производителя

- гарантированные скидки до -12% и регулярные акции .- работаем по системе дропшиппинг

Детальнее ознакомиться с условиями сотрудничества Вы можете на официальном сайте в разделе "Сотрудничество" http://www.zemal.com.ua/partners

Будем рады сотрудничеству с Вами!

С уважением к Вам и Вашему делу

Вершинина Елена

менеджер по оптовым продажам

+38(050) 382-75-75 (Viber)

+38(067) 292-50-01 (Viber)

Skype : Elena Vershinina

Швейная фабрика Zemal

www.zemal.com.ua