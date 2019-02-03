Питание для мам

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Питание для мам

Новое сообщение Samantha » 03 фев 2019, 09:01

Доброе утро, девочки. Есть тут у нас кормящие мамы? Хотелось бы посоветоваться. Пробовали брать такое вот https://www.korablik.ru/catalog/pitanie_dlya_mam_1033/ специальное питание для мам? Стоит не стоит? Как считаете?


Samantha
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