Купить откровенное платье для любимой

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Купить откровенное платье для любимой

Новое сообщение sprosst » 15 фев 2019, 01:51

Где мне приобрести платье откровенного характера для своей девочки? Хочу вместе с ней сняться в эротическом ролике, что бы аж дух захватывало, она у меня такая красивая что глаз не отвести.

Знаю есть разные секс шопы и там одежда такая, может там заказать, что посоветуете? Я таким никогда не занимался, хотя фантазировал постоянно.



sprosst
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