Подскажете?
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Подскажете?
Доброго времени суток. Девочки, начала тут замечать, что начали появляться морщинки в районе губ и глаз. Думаю сходить к косметологу в этот салон http://salon-monplizir.ru/kontakty/. Кто делал контурную пластику? Как эффект?
- Samantha
- Читатель
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- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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