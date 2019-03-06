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Новое сообщение Samantha » 06 мар 2019, 11:24

Доброго времени суток. Девочки, начала тут замечать, что начали появляться морщинки в районе губ и глаз. Думаю сходить к косметологу в этот салон http://salon-monplizir.ru/kontakty/. Кто делал контурную пластику? Как эффект?


Samantha
Читатель
 
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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