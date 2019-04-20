Выбор и покупка бикини

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Выбор и покупка бикини

Новое сообщение Катериночка » 20 апр 2019, 04:45

Хочу для себя прикупить пару комплектов бикини.

Кто покупает для себя такие трусики, расскажите о том где покупаете?



Аватара пользователя
Катериночка
Читатель
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 02 апр 2018, 19:06
Вернуться к началу

Re: Выбор и покупка бикини

Новое сообщение Харси » 20 апр 2019, 04:47

Обратите внимание на Тот самый магазин.

Там хороший выбор бикини, при этом приличное собой предложение.

Как раз по ссылки https://moskva.tsmagazin.ru/products/ca ... -komplekty можно ознакомится с выбором бикини от этого интим магазина, так что однозначно говоря не пожалеете подавшись туда для покупки.

Аватара пользователя
Харси
Читатель
 
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Красота, косметика, мода, одежда

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group