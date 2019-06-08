Сюрприз

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Сюрприз

Новое сообщение ymka » 08 июн 2019, 23:31

Я встречаюсь с девочкой уже более 5 лет, хочу сделать просто так приятный сюрприз, проживаю в Гродно, посоветуйте вариант как доставить цветы большой букет.


ymka
Писатель
 
Сообщения: 81
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
Вернуться к началу

Re: Сюрприз

Новое сообщение vivary » 08 июн 2019, 23:31

Что Вам сказать могу предложить лишь прекрасный вариант с огромным букетом много много роз, и попросите друга который знает Вас и сумеет сделать все верно.
vivary
Читатель
 
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
Вернуться к началу

Re: Сюрприз

Новое сообщение Вармолей » 08 июн 2019, 23:32

Скажу что есть в Гродно отличная компания которая занимается доставкой цветов, я вот не так давно воспользовался их услугами в https://scarlet-flower.by/ неплохой больший ассортимент различных букетов, и на данный момент отличные скидки, они чрезвычайно трепетно ставятся к собственной работе.
Вармолей
Писатель
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Красота, косметика, мода, одежда

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group