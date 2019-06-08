Сюрприз
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Сюрприз
Я встречаюсь с девочкой уже более 5 лет, хочу сделать просто так приятный сюрприз, проживаю в Гродно, посоветуйте вариант как доставить цветы большой букет.
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 81
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Re: Сюрприз
Что Вам сказать могу предложить лишь прекрасный вариант с огромным букетом много много роз, и попросите друга который знает Вас и сумеет сделать все верно.
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Сюрприз
Скажу что есть в Гродно отличная компания которая занимается доставкой цветов, я вот не так давно воспользовался их услугами в https://scarlet-flower.by/ неплохой больший ассортимент различных букетов, и на данный момент отличные скидки, они чрезвычайно трепетно ставятся к собственной работе.
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 59
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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