Эпиляция
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Эпиляция
Вы делали лазерную эпиляцию? Как вы думаете, что лучше, какой тип удаления волос - воск, сахар (сахар) или это лазер? На что ориентироваться на лето?
- Вармолей
- Писатель
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- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 21:53
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Re: Эпиляция
Многие привыкли к ваксации и не собираются ничего менять, некоторые уже перешли на шугаринг и тоже всем довольны. Что касается меня, лазерная эпиляция, безусловно, лучше, она совершенно безболезненная, но дорогая.
- vivary
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 04 май 2019, 23:41
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Re: Эпиляция
Лично я сейчас доверяю только лазерной эпиляции. Только для правильного эффекта вам нужно пройти несколько процедур, поэтому лазерная депиляция должна проводиться либо ранней весной, либо зимой, чтобы к идеалу все было доступно к лету. Конечно, эта процедура проводится только в хорошей косметологической клинике, где есть соответствующее лазерное оборудование.
Прошла такая процедура прошлой весной в клинике Лазерный Доктор в Петербурге laserdoctor.ru
- ymka
- Писатель
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- Сообщения: 89
- Зарегистрирован: 27 янв 2018, 17:49
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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