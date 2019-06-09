ymka » 09 июн 2019, 23:52

Лично я сейчас доверяю только лазерной эпиляции. Только для правильного эффекта вам нужно пройти несколько процедур, поэтому лазерная депиляция должна проводиться либо ранней весной, либо зимой, чтобы к идеалу все было доступно к лету. Конечно, эта процедура проводится только в хорошей косметологической клинике, где есть соответствующее лазерное оборудование.

Прошла такая процедура прошлой весной в клинике Лазерный Доктор в Петербурге laserdoctor.ru