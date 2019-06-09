Эпиляция

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Эпиляция

Новое сообщение Вармолей » 09 июн 2019, 23:50

Вы делали лазерную эпиляцию? Как вы думаете, что лучше, какой тип удаления волос - воск, сахар (сахар) или это лазер? На что ориентироваться на лето?


Вармолей
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Re: Эпиляция

Новое сообщение vivary » 09 июн 2019, 23:51

Многие привыкли к ваксации и не собираются ничего менять, некоторые уже перешли на шугаринг и тоже всем довольны. Что касается меня, лазерная эпиляция, безусловно, лучше, она совершенно безболезненная, но дорогая.
vivary
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Re: Эпиляция

Новое сообщение ymka » 09 июн 2019, 23:52

Лично я сейчас доверяю только лазерной эпиляции. Только для правильного эффекта вам нужно пройти несколько процедур, поэтому лазерная депиляция должна проводиться либо ранней весной, либо зимой, чтобы к идеалу все было доступно к лету. Конечно, эта процедура проводится только в хорошей косметологической клинике, где есть соответствующее лазерное оборудование.

Прошла такая процедура прошлой весной в клинике Лазерный Доктор в Петербурге laserdoctor.ru

ymka
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