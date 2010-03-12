Компания с 18-летним опытом работы, офисами в Пекине и Гуанчжоу предлагает следующие услуги:
1. поиск партнёров и производителей
2. поиск поставщиков нужных Вам товаров в Китае
3. Консалтинг и Юридическое сопровождение
4.Оптимизация схем внешнеэкономической деятельности
5. консолидация грузов от различных поставщиков и проверка качества отгружаемого товара
6.оформление китайских экспортных документов
7. услуги русскоязычных переводчиков
8. заказ гостиниц и авиабилетов на внутренние перелеты
9. организация посещений выставок и предприятий по интересующей Вас тематике
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