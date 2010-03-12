Китай поиск партнеров , товаров !

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Китай поиск партнеров , товаров !

Новое сообщение dveri777 » 12 мар 2010, 16:41

Китай поиск партнеров , товаров !

Компания с 18-летним опытом работы, офисами в Пекине и Гуанчжоу предлагает следующие услуги:

1. поиск партнёров и производителей

2. поиск поставщиков нужных Вам товаров в Китае

3. Консалтинг и Юридическое сопровождение

4.Оптимизация схем внешнеэкономической деятельности

5. консолидация грузов от различных поставщиков и проверка качества отгружаемого товара

6.оформление китайских экспортных документов

7. услуги русскоязычных переводчиков

8. заказ гостиниц и авиабилетов на внутренние перелеты

9. организация посещений выставок и предприятий по интересующей Вас тематике

%$ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ %$ !!!

+7(495)979-3275

+7(901)519-3275

dveri777@mail.ru

http://www.pekin979.narod.ru/



Электроснабжение www.kvt777.ru
dveri777
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Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 мар 2010, 16:36
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Re: Китай поиск партнеров , товаров !

Новое сообщение dveri777 » 30 окт 2010, 17:49

Если есть вопросы спрашивайте dveri777@mail.ru
Электроснабжение www.kvt777.ru
dveri777
Читатель
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 12 мар 2010, 16:36
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Re: Китай поиск партнеров , товаров !

Новое сообщение Arma » 22 июн 2017, 09:50

Большую часть товаров для своего интернет магазина завожу именно с китайских предприятий. Это направление оказывается одним из наиболее загруженных, поэтому было непросто подыскать свободный транспорт.
Arma
 
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Зарегистрирован: 20 июн 2017, 21:08
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