alxofub » 28 май 2011, 15:24

Экологически чистые лекарственные травы являются исходными компонентами средств от выпадения волос и облысения РЕМОЛАН, не имеющие побочных эффектов: не вызывают аллергии, раздражения кожи и других нежелательных реакций. Не содержат гормонов, консервантов, плацентарных и искусственных добавок.

РЕМОЛАН - средство для выращивания волос, предупреждения выпадения у мужчин с андрогенетическим типом облысения (для наружного применения)

РЕМОЛАН - средство для выращивания волос, против выпадения, для укрепления и стимуляции роста волос у женщин с диффузным типом выпадения волос (для наружного применения)

РЕМОЛАН - cредство для устранения седины, профилактики появления седых волос и восстановления природного цвета волос у женщин (для наружного применения) для мужчин и женщин

Туалетное мыло РЕМОЛАН для выращивания волос, от выпадения волос, профилактики облысения, от перхоти и себореи (для мужчин и женщин).

Туалетное мыло РЕМОЛАН от седины и для профилактики появления седых волос (для мужчин и женщин).

Подробная информация на сайте www.remolan.com