У Болгарии огромный экономический потенциал
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У Болгарии огромный экономический потенциал
Прежде всего это туризм и отдых,частное сельское хозяйство.....И необходимо восстановить торговлю на государственном и частном уровне с Россией.Я помогу.Предлагаю связаться со мной по skype - NEDELSKIY1957 Готов обсудить Ваши предложения
- NEDELSKIY1957
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 12 июл 2011, 10:54
- Откуда: Санкт-Петербург Россия
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Re: У Болгарии огромный экономический потенциал
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- dedasus
- Писатель
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- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 29 дек 2018, 14:28
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