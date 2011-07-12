У Болгарии огромный экономический потенциал

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

У Болгарии огромный экономический потенциал

Новое сообщение NEDELSKIY1957 » 12 июл 2011, 11:25

Прежде всего это туризм и отдых,частное сельское хозяйство.....И необходимо восстановить торговлю на государственном и частном уровне с Россией.Я помогу.Предлагаю связаться со мной по skype - NEDELSKIY1957 Готов обсудить Ваши предложения


NEDELSKIY1957
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 12 июл 2011, 10:54
Откуда: Санкт-Петербург Россия
Вернуться к началу

Re: У Болгарии огромный экономический потенциал

Новое сообщение dedasus » 30 дек 2018, 00:37

минет порно мать и сын https://eoviamirror.com/mat-i-syn/
dedasus
Писатель
 
Сообщения: 74
Зарегистрирован: 29 дек 2018, 14:28
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Торговля, коммерция, магазины

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group