NEDELSKIY1957 » 12 июл 2011, 11:25

Прежде всего это туризм и отдых,частное сельское хозяйство.....И необходимо восстановить торговлю на государственном и частном уровне с Россией.Я помогу.Предлагаю связаться со мной по skype - NEDELSKIY1957 Готов обсудить Ваши предложения