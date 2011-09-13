vish33 » 13 сен 2011, 10:04

Американская корпорация открывает инвестиционные бизнес-программы, связанные с эмиграцией в ряд стран.

Вам предоставляют: юридическую и финансовую поддержку во время оформления бизнеса и получения статуса эмигранта для Вас и Вашей семьи (в США это статус владельца бизнес грин-карты или визы L1).

В отдельных случаях, корпорация готова инвестировать от 60% в бизнес, который Вы начнете на территоррии новой страны.

У нас Вы получаете необходимые бизнес знания и навыки:

1. до приезда в новую страну

2. первые несколько лет после приезда в страну

Вы можете начинать участвовать в бизнесе корпорации и получать доходы:

1. в процессе подготовки к эмиграции

2. первые несколько лет после эмиграции

Консультации по вопросу Вашей эмиграции проводятся через Skype.

Обращайтесь по Skype: vish.sportatlas

С уважением, Дмитрий (ваш консультант по вопросам эмиграции и бизнеса)