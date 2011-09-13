Вам предоставляют: юридическую и финансовую поддержку во время оформления бизнеса и получения статуса эмигранта для Вас и Вашей семьи (в США это статус владельца бизнес грин-карты или визы L1).
В отдельных случаях, корпорация готова инвестировать от 60% в бизнес, который Вы начнете на территоррии новой страны.
У нас Вы получаете необходимые бизнес знания и навыки:
1. до приезда в новую страну
2. первые несколько лет после приезда в страну
Вы можете начинать участвовать в бизнесе корпорации и получать доходы:
1. в процессе подготовки к эмиграции
2. первые несколько лет после эмиграции
Консультации по вопросу Вашей эмиграции проводятся через Skype.
Обращайтесь по Skype: vish.sportatlas
С уважением, Дмитрий (ваш консультант по вопросам эмиграции и бизнеса)