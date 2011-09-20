vish33 » 20 сен 2011, 08:44

Предлагаем вам поработать с нашими клиентами в качестве преподавателя-инструктора по одной из следующих специальностей:

• веб-технолог профессиональной обработки фото и создания баннеров,

• технолог профессиональной верстки текстов для веб-журналов,

• веб-технолог профессиональной компоновки торговых лотов,

• технолог изготовления коммерческого веб-видео,

• креативный менеджер по созданию веб-видео рекламы.

Наши отношения не обременительны и финансово выгодны для вас.

Вы можете выполнить работу дистанционно.

Поговорите со мной по Skype, для уточнения информация.

Контакт через Skype: vish.sportatlas

С уважением, Дмитрий (совладелец программы "Легкие бизнес технологии")