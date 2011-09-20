• веб-технолог профессиональной обработки фото и создания баннеров,
• технолог профессиональной верстки текстов для веб-журналов,
• веб-технолог профессиональной компоновки торговых лотов,
• технолог изготовления коммерческого веб-видео,
• креативный менеджер по созданию веб-видео рекламы.
Наши отношения не обременительны и финансово выгодны для вас.
Вы можете выполнить работу дистанционно.
Поговорите со мной по Skype, для уточнения информация.
Контакт через Skype: vish.sportatlas
С уважением, Дмитрий (совладелец программы "Легкие бизнес технологии")