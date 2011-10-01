aleks » 01 окт 2011, 21:29

В Европе, начиная с Германии, развивается новый бизнес с первой Российской пчеловодческой компанией Тенториум.

В глубине России, в Сибири, в городе Перми уже 20 лет как успешно развивается первая пчеловодческая компания Тенториум, которая выпускает ассортимент из более 200 наименований натуральных продуктов пчеловодства.

Из России этот бизнес перешел границы Украины, Казахстана, Белоруссии, Грузии и других стран ближнего зарубежья. Границы бизнеса стремительно расширяются. Появилось представительство компании и в Германии, в городе Дрездене. Начинается работа в Италии, Сербии. Другие страны, в том числе Болгария, еще не начинали.

Поэтому я обращаюсь к Вам с деловым предложением по организации и развитию совместного бизнеса в вашей стране. У меня богатый, 12 летний опыт сотрудничества с компанией Тенториум, который я готов передавать Вам.

Этот бизнес можно построить затрачивая всего около 2 часов в день, и работать из дома не оставляя основной вид деятельности.

У Вас есть возможность стать первым в своем городе, регионе и даже стране, создать надежный, долгосрочный бизнес с хорошими доходами.

Ознакомиться с компанией и продукцией более подробно Вы можете на сайтах:

www.tentorium.ru - русскоязычная версия,

www.tentorium.de - на немецком языке,

www.tentorium.com- на английском языке.

WWW.SAVE-BEE.COM- международный сайт по защите пчел

С надеждой на успешное совместное сотрудничество!!!

Если Вам не заинтересовало мое предложение, прошу переслать это письмо Вашим знакомым.

Благодарю за внимание!

Мои координаты:

Решетнев Александр. Россия. Гор. Калуга.

Мой E -meil: raleksandr@mail.ru

Skype: reshetnevalexander

Тел. 8-910-910-37-29