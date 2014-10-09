RusПублика - интернет-магазин мужской и женской одежды
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RusПублика - интернет-магазин мужской и женской одежды
Магазин Rusпублик создан специально для того, чтобы собрать лучшие произведения российских дизайнеров одежды в одном месте. В ассортименте нашего магазина представлены последние коллекции ведущих модельеров страны, последние новинки и вещи, которые уже покорили модные подиумы Европы. Только у нас представлена эксклюзивная дизайнерская одежда, ставшая выражением новой эстетики и свежего взгляда на искусство одеваться. http://online.ruspublica.ru/
- kuzzzmak
- Читатель
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- Сообщения: 37
- Зарегистрирован: 06 ноя 2013, 09:29
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Re: RusПублика - интернет-магазин мужской и женской одежды
хм... интересно
- NaViCall
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 13 янв 2019, 11:02
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Re: RusПублика - интернет-магазин мужской и женской одежды
Здравствуйте, кстати насчёт одежды, её нужно заказывать качественную, к примеру в каком-нибудь сервисе, или интернет магазине, у самого знакомые заказывали в одно сервисе, сам недавно заказывал там, не жалею, всё делают отлично, и качественно, ой и чуть не забыл, если вас заинтересовало, вот ссылка http://dvvmarket.ru
- NaViCall
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 13 янв 2019, 11:02
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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