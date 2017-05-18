Ищем партнеров по бизнесу в Болгарии!

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Ищем партнеров по бизнесу в Болгарии!

Новое сообщение Монетный аттракцион » 18 май 2017, 06:59

Здравствуйте!

Меня зовут Дарья, компания "Монетный аттракцион".

Мы работаем на рынке чеканки сувенирных монет с 2010 года, сейчас развиваем бизнес в Европе, в связи с чем ищем партнеров в Болгарии.

Мы предлагаем оборудование для чеканки сувенирных монет на различных мероприятиях (свадьбы, корпоративы, юбилеи и т. д.), а также под заказ с любым изображением (портреты, логотипы). Кроме того, предлагаем вендинговые автоматы для изготовления и продажи сувенирных монет и жетонов. Офис расположен в Москве, есть партнеры в Ирландии, Чехии, Латвии, Италии, Израиле, Германии, Португалии, Канаде, США. Есть сертификат ЕАС.

Партнерам оказываем информационную и маркетинговую поддержку.

Ссылка на сайт

http://coins-business.com/

http://монетный-аттракцион. рф

По всем вопросам можете обращаться на почту d.shaorshadze@di-group.biz



Монетный аттракцион
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 18 май 2017, 06:54
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