Джульета » 16 сен 2017, 04:00

Как говорит моя бабушка, кто ищет тот всегда находит.

И знаете, вот здесь http://pulttop.ru/faac/ нашла для вас такие брелки, которые являются совместно и пультом управления для автоматических ворот. ВЫ сами уже предложение оцените, смотрю что в продаже можно найти сразу две модели. Какая же из них лучше, по этому поводу читайте отзывы и делайте свой выбор.