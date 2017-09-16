Пульт управления для автоматических ворот

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Пульт управления для автоматических ворот

Новое сообщение Харси » 16 сен 2017, 03:58

Где найти в продаже пульт управления для автоматических ворот.

Дайте совет по поводу покупки.



Харси
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
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Re: Пульт управления для автоматических ворот

Новое сообщение Джульета » 16 сен 2017, 04:00

Как говорит моя бабушка, кто ищет тот всегда находит.

И знаете, вот здесь http://pulttop.ru/faac/ нашла для вас такие брелки, которые являются совместно и пультом управления для автоматических ворот. ВЫ сами уже предложение оцените, смотрю что в продаже можно найти сразу две модели. Какая же из них лучше, по этому поводу читайте отзывы и делайте свой выбор.

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Джульета
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 27 авг 2017, 18:10
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