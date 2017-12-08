Где купить батарей салютов?

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Где купить батарей салютов?

Новое сообщение Анастасия33 » 08 дек 2017, 13:44

Оцениваю нынче предложения по новогодней пиротехники и в особенности меня интересует где можно купить приличного качества батарей салютов. В итоге обошла в поиска несколько десятков специализированных интернет магазинов, и заинтересовало меня в финале вот такое http://pyroshow.ru/catalog/batarei_salyutov/ предложение от интернет магазина Pyroshow. Собственно вопрос к тем кто имел дело с такой пиротехникой, поделитесь пожалуйста по вопросу качества.

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Анастасия33
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