По-Вашему, ещё есть смысл в покупке биткоинов? Или поздно уже?
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По-Вашему, ещё есть смысл в покупке биткоинов? Или поздно уже?
По-Вашему, ещё есть смысл в покупке биткоинов? Или поздно уже?
- kerch
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: По-Вашему, ещё есть смысл в покупке биткоинов? Или поздно уже?
Думаю, есть. Курс ведь и сейчас растёт, и, прогнозируют, что продолжаться это будет ещё очень долго. Я бы советовал найти себе самый выгодный курс для их приобретения, как это сделал я, тут https://kurs.expert/ .
- derek1
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 02 авг 2015, 22:57
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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