По-Вашему, ещё есть смысл в покупке биткоинов? Или поздно уже?

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По-Вашему, ещё есть смысл в покупке биткоинов? Или поздно уже?

Новое сообщение kerch » 22 дек 2017, 19:38

По-Вашему, ещё есть смысл в покупке биткоинов? Или поздно уже?


kerch
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Re: По-Вашему, ещё есть смысл в покупке биткоинов? Или поздно уже?

Новое сообщение derek1 » 22 дек 2017, 19:41

Думаю, есть. Курс ведь и сейчас растёт, и, прогнозируют, что продолжаться это будет ещё очень долго. Я бы советовал найти себе самый выгодный курс для их приобретения, как это сделал я, тут https://kurs.expert/ .
derek1
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