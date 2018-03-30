Харси » 30 мар 2018, 04:53

Даже не знаю.

В интернет магазинах полным полно предложении, и ведь можно в качестве подарка приличный набор посуды подарить. Собственно говоря загляните сюда https://p-ostrov.com.ua/ и оцените какая там посуда в продаже представлена, пожалуй что именно там вы и сможете для своей мамы найти идеальный вариант подарка и в рамках имеющегося у вас бюджета.