Скоро у нее ДР, нужно что то приличное подарить...что посоветуйте?
Покупка подарка для мамы
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Покупка подарка для мамы
Помогите пожалуйста выбрать для мамы подарок.
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Симбиоза
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 25 авг 2017, 07:51
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Re: Покупка подарка для мамы
Даже не знаю.
В интернет магазинах полным полно предложении, и ведь можно в качестве подарка приличный набор посуды подарить. Собственно говоря загляните сюда https://p-ostrov.com.ua/ и оцените какая там посуда в продаже представлена, пожалуй что именно там вы и сможете для своей мамы найти идеальный вариант подарка и в рамках имеющегося у вас бюджета.
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Харси
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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