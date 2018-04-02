Помогите туалет для собаки выбрать

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Помогите туалет для собаки выбрать

Новое сообщение Кармен » 02 апр 2018, 16:53

Помогите хороший туалет для квартиры выбрать...для собаки имею ввиду.

Нужны советы по поводу выбора туалета, что скажите, а вернее что порекомендуете.



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Re: Помогите туалет для собаки выбрать

Новое сообщение Катериночка » 02 апр 2018, 19:08

Кармен писал(а):Помогите хороший туалет для квартиры выбрать...для собаки имею ввиду.

Нужны советы по поводу выбора туалета, что скажите, а вернее что порекомендуете.

Особо не могу высказаться по поводу такой покупки, однако скажу что явно говоря именно в специализированных магазинах для животных можно приличные предложения найти.

В любом случае думаю что вам стоит знакомится с подобными предложениями, далее уже выбор именно за вами и вам конечно же его делать.

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Re: Помогите туалет для собаки выбрать

Новое сообщение Карви » 02 апр 2018, 19:16

Для начала скажу что вам стоит по факту обратится в хороший магазин который занимается продажей аксессуаров для животных. Далее уже получается что попросту там консультант поможет с тем чтоб найти приличное предложение на интересующий вас товар.
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Re: Помогите туалет для собаки выбрать

Новое сообщение Габриция » 03 апр 2018, 14:30

А почему бы вам в интернет магазинах не поискать предложения.

Собственно говоря скажу что вот такой https://samizoo.ru/catalog/poochpad-tua ... -pelenkoy/ варианта вас заинтересует. Однозначно скажу что у соседей такой же туалет, вроде как довольна.

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