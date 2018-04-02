Нужны советы по поводу выбора туалета, что скажите, а вернее что порекомендуете.
Помогите туалет для собаки выбрать
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Помогите туалет для собаки выбрать
Помогите хороший туалет для квартиры выбрать...для собаки имею ввиду.
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Кармен
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 26 авг 2017, 18:57
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Re: Помогите туалет для собаки выбрать
Кармен писал(а):Помогите хороший туалет для квартиры выбрать...для собаки имею ввиду.
Нужны советы по поводу выбора туалета, что скажите, а вернее что порекомендуете.
Особо не могу высказаться по поводу такой покупки, однако скажу что явно говоря именно в специализированных магазинах для животных можно приличные предложения найти.
В любом случае думаю что вам стоит знакомится с подобными предложениями, далее уже выбор именно за вами и вам конечно же его делать.
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Катериночка
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 02 апр 2018, 19:06
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Re: Помогите туалет для собаки выбрать
Для начала скажу что вам стоит по факту обратится в хороший магазин который занимается продажей аксессуаров для животных. Далее уже получается что попросту там консультант поможет с тем чтоб найти приличное предложение на интересующий вас товар.
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Карви
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 11:58
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Re: Помогите туалет для собаки выбрать
А почему бы вам в интернет магазинах не поискать предложения.
Собственно говоря скажу что вот такой https://samizoo.ru/catalog/poochpad-tua ... -pelenkoy/ варианта вас заинтересует. Однозначно скажу что у соседей такой же туалет, вроде как довольна.
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Габриция
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 12 сен 2017, 13:30
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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