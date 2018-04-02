Катериночка » 02 апр 2018, 19:08

Кармен писал(а): Помогите хороший туалет для квартиры выбрать...для собаки имею ввиду. Помогите хороший туалет для квартиры выбрать...для собаки имею ввиду. Нужны советы по поводу выбора туалета, что скажите, а вернее что порекомендуете.

Особо не могу высказаться по поводу такой покупки, однако скажу что явно говоря именно в специализированных магазинах для животных можно приличные предложения найти.

В любом случае думаю что вам стоит знакомится с подобными предложениями, далее уже выбор именно за вами и вам конечно же его делать.