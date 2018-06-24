Поделитесь советами по поводу того где лучше всего свой выбор делать, какими конкретными предложениями мне воспользоваться.
Нужны рекомендации по поводу выбора, кто готов ими поделится...не стесняемся.
Модераторы: more, bot, translate
Поделитесь советами по поводу того где лучше всего свой выбор делать, какими конкретными предложениями мне воспользоваться.
Нужны рекомендации по поводу выбора, кто готов ими поделится...не стесняемся.
И по факту могу заметить что именно здесь http://sex-toys.su/sex-shop-category/strapony-dlya-zhenschin/ имеется хорошее собой предложение, оцените его. И размеры разные, и качество на любителя...далее оценивайте и выбирайте.
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