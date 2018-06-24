Покупка женских страпонов

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Покупка женских страпонов

Новое сообщение JardY » 24 июн 2018, 23:28

Нужны советы, по поводу покупки женских страпонов.

Поделитесь советами по поводу того где лучше всего свой выбор делать, какими конкретными предложениями мне воспользоваться.

Нужны рекомендации по поводу выбора, кто готов ими поделится...не стесняемся.



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Re: Покупка женских страпонов

Новое сообщение Харизма » 25 июн 2018, 00:51

Лично мне кажется что сайтов продающих такое оборудование достаточно много, и в любом случае обращу внимание что дело именно в выборе высокого качества и отличного в разных соотношениях предложения.
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Re: Покупка женских страпонов

Новое сообщение Харси » 25 июн 2018, 04:02

В чем же проблема, можно в сексшопах предложения найти, причем в ассортименте.

И по факту могу заметить что именно здесь http://sex-toys.su/sex-shop-category/strapony-dlya-zhenschin/ имеется хорошее собой предложение, оцените его. И размеры разные, и качество на любителя...далее оценивайте и выбирайте.

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