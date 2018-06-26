Поделитесь, нужен хороший салон для покупки мебели в Москве
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Поделитесь, нужен хороший салон для покупки мебели в Москве
Собственно, сабж. Чтобы недорого и качественно и выбор побольше. Есть такие места?
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JardY
- Читатель
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- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 07:28
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Re: Поделитесь, нужен хороший салон для покупки мебели в Москве
JardY писал(а):Собственно, сабж. Чтобы недорого и качественно и выбор побольше. Есть такие места?
Рекомендую искать в интернете, выбрать модель (ИМХО для чего попусту шататься по магазам), а потом ехать в крупные магазы типа Гранд (Химки) или Мебель России (на Ярославке и Дмитровке по-моему).
Еще очень хорошую мебель делает ЗАО "Свобода" (г.Рыбинск) их модели представлены на многих инет сайтах и магазах, но ценники очень разнятся - имейте в виду!
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Жнади
- Читатель
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- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 26 окт 2017, 15:05
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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