Жнади » 26 июн 2018, 23:52

JardY писал(а): Собственно, сабж. Чтобы недорого и качественно и выбор побольше. Есть такие места?

Рекомендую искать в интернете, выбрать модель (ИМХО для чего попусту шататься по магазам), а потом ехать в крупные магазы типа Гранд (Химки) или Мебель России (на Ярославке и Дмитровке по-моему).

Еще очень хорошую мебель делает ЗАО "Свобода" (г.Рыбинск) их модели представлены на многих инет сайтах и магазах, но ценники очень разнятся - имейте в виду!