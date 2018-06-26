Поделитесь, нужен хороший салон для покупки мебели в Москве

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Поделитесь, нужен хороший салон для покупки мебели в Москве

Новое сообщение JardY » 26 июн 2018, 23:33

Собственно, сабж. Чтобы недорого и качественно и выбор побольше. Есть такие места?


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Re: Поделитесь, нужен хороший салон для покупки мебели в Москве

Новое сообщение Жнади » 26 июн 2018, 23:52

JardY писал(а):Собственно, сабж. Чтобы недорого и качественно и выбор побольше. Есть такие места?

Рекомендую искать в интернете, выбрать модель (ИМХО для чего попусту шататься по магазам), а потом ехать в крупные магазы типа Гранд (Химки) или Мебель России (на Ярославке и Дмитровке по-моему).

Еще очень хорошую мебель делает ЗАО "Свобода" (г.Рыбинск) их модели представлены на многих инет сайтах и магазах, но ценники очень разнятся - имейте в виду!

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