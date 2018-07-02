Выбор бюджетных уличных светильников

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Выбор бюджетных уличных светильников

Новое сообщение Жнади » 02 июл 2018, 22:28

Для освещения территории частной стоянки нужно купить восемь бюджетных уличных светильника.

В основном проблема не особо большая и решаемая, ну а интересует меня где можно найти в продаже бюджетные варианты таких светильников. Расскажите о предложениях, поделитесь советами по поводу того где подобные предложения лучше всего искать.



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Re: Выбор бюджетных уличных светильников

Новое сообщение Кристина » 03 июл 2018, 00:27

Мы поставили светильники как на фото ниже.

Довольно удобные, к тому же смотрятся просто шикарно. Особо хорошо вливаются в том случае если у вас уложен красивый зеленый газон в рулонах.

Изображение

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Re: Выбор бюджетных уличных светильников

Новое сообщение Габриция » 03 июл 2018, 08:29

Я так понимаю что вас интересует и эстетичность, но при этом и эконом вариант?

Если так, вот здесь https://rusest.com/katalog/ulichnoe-osveschenie/ оцените предложение на уличные светильники. Обратите внимание что предложения прямо от производителя, так что его выгода очевидна с разных точек зрения.

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