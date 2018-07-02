В основном проблема не особо большая и решаемая, ну а интересует меня где можно найти в продаже бюджетные варианты таких светильников. Расскажите о предложениях, поделитесь советами по поводу того где подобные предложения лучше всего искать.
Выбор бюджетных уличных светильников
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Выбор бюджетных уличных светильников
Для освещения территории частной стоянки нужно купить восемь бюджетных уличных светильника.
-
Жнади
- Читатель
-
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 26 окт 2017, 15:05
-
Re: Выбор бюджетных уличных светильников
Мы поставили светильники как на фото ниже.
Довольно удобные, к тому же смотрятся просто шикарно. Особо хорошо вливаются в том случае если у вас уложен красивый зеленый газон в рулонах.
-
Кристина
- Читатель
-
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 15:04
-
Re: Выбор бюджетных уличных светильников
Я так понимаю что вас интересует и эстетичность, но при этом и эконом вариант?
Если так, вот здесь https://rusest.com/katalog/ulichnoe-osveschenie/ оцените предложение на уличные светильники. Обратите внимание что предложения прямо от производителя, так что его выгода очевидна с разных точек зрения.
-
Габриция
- Читатель
-
- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 12 сен 2017, 13:30
-
Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
Вернуться в Торговля, коммерция, магазины
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3