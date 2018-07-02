Габриция » 03 июл 2018, 08:29

Я так понимаю что вас интересует и эстетичность, но при этом и эконом вариант?

Если так, вот здесь https://rusest.com/katalog/ulichnoe-osveschenie/ оцените предложение на уличные светильники. Обратите внимание что предложения прямо от производителя, так что его выгода очевидна с разных точек зрения.