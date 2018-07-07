Джульета » 07 июл 2018, 11:16

Харизма писал(а): Девочки, посоветуйте куда за люстрой поехать? Говорят на Высоцкого база какая-то есть? До 5 тысяч.

Вчера за мебелью заезжали в магазин Клён, обратила внимание что люстр много. Цены к сожалению не знаю, но мебель там не дорогая