Где в городе качественную люстру купить?
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Где в городе качественную люстру купить?
Девочки, посоветуйте куда за люстрой поехать? Говорят на Высоцкого база какая-то есть? До 5 тысяч.
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Харизма
- Читатель
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- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 09:26
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Re: Где в городе качественную люстру купить?
Харизма писал(а):Девочки, посоветуйте куда за люстрой поехать? Говорят на Высоцкого база какая-то есть? До 5 тысяч.
Вчера за мебелью заезжали в магазин Клён, обратила внимание что люстр много. Цены к сожалению не знаю, но мебель там не дорогая
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Джульета
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 18:10
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Re: Где в городе качественную люстру купить?
Харизма писал(а):Девочки, посоветуйте куда за люстрой поехать? Говорят на Высоцкого база какая-то есть? До 5 тысяч.
В леруа Мерлен много выбора и цены нормальные
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Харси
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
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Сообщений: 3 • Страница 1 из 1
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