Где в городе качественную люстру купить?

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Где в городе качественную люстру купить?

Новое сообщение Харизма » 07 июл 2018, 11:03

Девочки, посоветуйте куда за люстрой поехать? Говорят на Высоцкого база какая-то есть? До 5 тысяч.


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Re: Где в городе качественную люстру купить?

Новое сообщение Джульета » 07 июл 2018, 11:16

Харизма писал(а):Девочки, посоветуйте куда за люстрой поехать? Говорят на Высоцкого база какая-то есть? До 5 тысяч.

Вчера за мебелью заезжали в магазин Клён, обратила внимание что люстр много. Цены к сожалению не знаю, но мебель там не дорогая

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Re: Где в городе качественную люстру купить?

Новое сообщение Харси » 07 июл 2018, 11:20

Харизма писал(а):Девочки, посоветуйте куда за люстрой поехать? Говорят на Высоцкого база какая-то есть? До 5 тысяч.

В леруа Мерлен много выбора и цены нормальные

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