Сабрина » 14 июл 2018, 08:42

Есть такая ситуация, нужно выбрать натуральный газон в рулонах.

Так вот, интересует меня в основном тот момент что многие советуют сертифицированный газон покупать.

Так что скажите, в чем плюсы сертифицированного газона относительно обычного?