Стоит ли покупать сертифицированный газон

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Стоит ли покупать сертифицированный газон

Новое сообщение Сабрина » 14 июл 2018, 08:42

Есть такая ситуация, нужно выбрать натуральный газон в рулонах.

Так вот, интересует меня в основном тот момент что многие советуют сертифицированный газон покупать.

Так что скажите, в чем плюсы сертифицированного газона относительно обычного?



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Re: Стоит ли покупать сертифицированный газон

Новое сообщение Кристина » 14 июл 2018, 09:04

Вообще да, имеет смысл.

В любом случае читайте отзывы о разных фирмах которые занимаются продажей такого газона, и по факту уже делайте свой выбор.

Уверяю вас что вариантов предложении много, далее дело покупки за вами.

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