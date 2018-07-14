Так вот, интересует меня в основном тот момент что многие советуют сертифицированный газон покупать.
Так что скажите, в чем плюсы сертифицированного газона относительно обычного?
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Так вот, интересует меня в основном тот момент что многие советуют сертифицированный газон покупать.
Так что скажите, в чем плюсы сертифицированного газона относительно обычного?
В любом случае читайте отзывы о разных фирмах которые занимаются продажей такого газона, и по факту уже делайте свой выбор.
Уверяю вас что вариантов предложении много, далее дело покупки за вами.
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