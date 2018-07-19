Где купить обои?

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Где купить обои?

Новое сообщение Лолита » 19 июл 2018, 17:49

Если кто недавно делал ремонт, подскажите, пожалуйста, где в городе (в каких магазинах) представлен довольно широкий выбор обоев? Очень нужно, уже несколько недель ищем подходящие, пока ничего не попалось(((

И посоветуйте, какие лучше брать: бумажные, под покраску, на тканной основе?

Обои ищем в спальню, сторона солнечная, нужны светлых зеленых тонов.



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Re: Где купить обои?

Новое сообщение Карви » 19 июл 2018, 23:04

Из личного опыта, могу вам посоветовать выбрать именно немецкого производителя. Для начала замечу что и качество такие предложения предлагают, да и с точки зрения приличия подобный выбор собой очевиден.

И в принципе, явно выгодное предложение можно как раз найти в интернет магазине Erfurt, там отличный выбор немецких обоев под покраску. Думаю что вам стоит заглянуть по данной https://erfurt.by/ ссылки и там уже оцените предложение.

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