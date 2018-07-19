Лолита » 19 июл 2018, 17:49

Если кто недавно делал ремонт, подскажите, пожалуйста, где в городе (в каких магазинах) представлен довольно широкий выбор обоев? Очень нужно, уже несколько недель ищем подходящие, пока ничего не попалось(((

И посоветуйте, какие лучше брать: бумажные, под покраску, на тканной основе?

Обои ищем в спальню, сторона солнечная, нужны светлых зеленых тонов.