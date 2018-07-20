Харизма » 20 июл 2018, 13:42

Анастасия33 писал(а): Вопрос к тем кто в секс шопах покупает. Вопрос к тем кто в секс шопах покупает. А что вы в таких, узко профильных )) магазинах покупаете?

Если честно, покупаю в интернет секс шопак.

К примеру, свою последнею покупку вот здесь https://tasteoflove24.ru/ делала, купила себе там вагинальный тренажер.

Могу сказать что выбор хороший собой, приличие такого предложения на лицо.

Если впервые собираетесь покупать, вариант что надо.