Симбиоза » 31 июл 2018, 13:23

ема меня очень волнует. в каком месте провести праздник??? у меня были 2 случая когда приходилось проводить свадьбу в банкетном зале ресторана.

1 пример: маленький зал на 20 чел (вместили 25). места свободного почти нет) через 2 час заиграла "живая музыка" в большом зале.всё глушит.и нас не слышно.хорошо что пригласили ненадолго ( ВЫДЕРЖАЛИ).

и 2 пример. тоже банкетный малый зал.и места почти нет тоже. администратор сразу предупредила, чтоб нас за пределами зала не было слышно! легко сказать! зато мы всех слышали))) фоновой музыки и включать не пришлось(ведь живая музыка в соседнем зале) и зал постоянно открыт(то гости входят-выходят) то горячее несут! приходилось за всеми двери закрывать. и снова предстоит провести свадьбу в "таком" зале что и делать? праздник ведь не провести качественно, если в другом зале тоже музыка грохочет. ( и я потом без голоса), а гости думают, что живая музыка — это здорово! только не думают о программе нашей.как развлечь гостей?

тогда зачем приглашать ведущую с диджеем и аппаратурой? а фотографам и видеографам какого? А КАК ДУМАЕТЕ ВЫ?