Покупка пожарного рукава

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Покупка пожарного рукава

Новое сообщение Кармен » 04 авг 2018, 22:04

Интересуюсь покупкой пожарного рукава.

Интересуюсь тем где лучше всего найти предложения на такой вид пожарного инвентаря.

Какие советы можете мне дать по этому поводу.



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Re: Покупка пожарного рукава

Новое сообщение Карви » 04 авг 2018, 23:51

Кармен писал(а):Интересуюсь покупкой пожарного рукава.

Интересуюсь тем где лучше всего найти предложения на такой вид пожарного инвентаря.

Какие советы можете мне дать по этому поводу.

Предложения можно найти в специализированных магазинах, которые занимаются продажей пожарного оборудования.

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Re: Покупка пожарного рукава

Новое сообщение Жнади » 05 авг 2018, 02:50

В ООО Солинг можно предложения найти.

Там ассортимент приличный, оценивайте и решайте по поводу конкретного выбора.

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Re: Покупка пожарного рукава

Новое сообщение JardY » 05 авг 2018, 10:09

Ищите и анализируйте предложения среди интернет магазинов которые занимаются продажей пожарного оборудования.

Собственно говоря, таких магазинов много, и дело выбора за вами. А вот обратится вам советую сюда https://www.unfire-shop.ru/, с точки зрения ассортимента и качества выбор там приличный.

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