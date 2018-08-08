Меня попросили приобрести слесарные верстаки на производство. Подскажите, где можно это сделать.

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Меня попросили приобрести слесарные верстаки на производство. Подскажите, где можно это сделать.

Новое сообщение kerch » 08 авг 2018, 14:40

Меня попросили приобрести слесарные верстаки на производство. Подскажите, где можно это сделать.


kerch
Читатель
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
Вернуться к началу

Re: Меня попросили приобрести слесарные верстаки на производство. Подскажите, где можно это сделать.

Новое сообщение gambit » 08 авг 2018, 17:49

Точно знаю, что можно тут приобрести слесарные верстаки http://region-ural.su/verstaki/?paramet ... e-verstaki . Сам так недавно поступил, вот в чём дело. Хочется сказать, что цена была куда ниже, чем я рассчитывал, но на качестве это никоим образом не отразилось.
gambit
Читатель
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Торговля, коммерция, магазины

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group