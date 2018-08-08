Меня попросили приобрести слесарные верстаки на производство. Подскажите, где можно это сделать.
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Меня попросили приобрести слесарные верстаки на производство. Подскажите, где можно это сделать.
Меня попросили приобрести слесарные верстаки на производство. Подскажите, где можно это сделать.
- kerch
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Меня попросили приобрести слесарные верстаки на производство. Подскажите, где можно это сделать.
Точно знаю, что можно тут приобрести слесарные верстаки http://region-ural.su/verstaki/?paramet ... e-verstaki . Сам так недавно поступил, вот в чём дело. Хочется сказать, что цена была куда ниже, чем я рассчитывал, но на качестве это никоим образом не отразилось.
- gambit
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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