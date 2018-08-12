Сабрина » 12 авг 2018, 18:25

Нужно купить аккумулятор для Apple MacBook A1175.

Собственно говоря вроде как предложении много, причем на китайскую продукцию, но в особенности интересует меня выбор выгодного и оригинального предложения на оригинальные аккумуляторы.