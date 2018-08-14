Адгезионные грунтовки

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Адгезионные грунтовки

Новое сообщение Жнади » 14 авг 2018, 20:01

Нужны предложения на адгезионные грунтовки.

Где вообще можно такой вид грунтовки купить, какова цена качественного выбора?



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Re: Адгезионные грунтовки

Новое сообщение Карви » 14 авг 2018, 20:37

Жнади писал(а):Нужны предложения на адгезионные грунтовки.

Где вообще можно такой вид грунтовки купить, какова цена качественного выбора?

Впервые слышу о таких грунтовках, а для чего они используются?

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Карви
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