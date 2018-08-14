Карви » 14 авг 2018, 20:37

Жнади писал(а): Нужны предложения на адгезионные грунтовки. Нужны предложения на адгезионные грунтовки. Где вообще можно такой вид грунтовки купить, какова цена качественного выбора?

Впервые слышу о таких грунтовках, а для чего они используются?