Кристина » 25 авг 2018, 22:40

Итак, нужно найти предложения на выбор пожарных гидрантов.

И главное что в этой ситуации меня интересует лично, где выгодные предложения найти и какие из таковых лучше всего выбрать.

Посоветуйте по вопросу выбора.