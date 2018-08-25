Покупка пожарных гидрантов

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Покупка пожарных гидрантов

Новое сообщение Кристина » 25 авг 2018, 22:40

Итак, нужно найти предложения на выбор пожарных гидрантов.

И главное что в этой ситуации меня интересует лично, где выгодные предложения найти и какие из таковых лучше всего выбрать.

Посоветуйте по вопросу выбора.



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Re: Покупка пожарных гидрантов

Новое сообщение Карви » 25 авг 2018, 23:24

Почему же не ищите предложения в пожарных специализированных магазинах.

Предложении по факту много, дело выбора за вами.

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Карви
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