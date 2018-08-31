Нужен ремонт автомобиля. Куда в Новосибирске лучше всего будет обратиться?

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Нужен ремонт автомобиля. Куда в Новосибирске лучше всего будет обратиться?

Новое сообщение gambit » 31 авг 2018, 18:22

Нужен ремонт автомобиля. Куда в Новосибирске лучше всего будет обратиться?


gambit
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Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Нужен ремонт автомобиля. Куда в Новосибирске лучше всего будет обратиться?

Новое сообщение kerch » 31 авг 2018, 19:28

Я бы очень советовал Вам обратиться вот в эту СТО Новосибирска https://nskavto54.ru/ . Дело в том, что я на разных побывал, и могу Вам точно сказать - здесь работают лучшие специалисты. Да и расценки, кстати говоря, не завышаются.
kerch
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