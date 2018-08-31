Нужен ремонт автомобиля. Куда в Новосибирске лучше всего будет обратиться?
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Нужен ремонт автомобиля. Куда в Новосибирске лучше всего будет обратиться?
Нужен ремонт автомобиля. Куда в Новосибирске лучше всего будет обратиться?
- gambit
- Читатель
-
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
-
Re: Нужен ремонт автомобиля. Куда в Новосибирске лучше всего будет обратиться?
Я бы очень советовал Вам обратиться вот в эту СТО Новосибирска https://nskavto54.ru/ . Дело в том, что я на разных побывал, и могу Вам точно сказать - здесь работают лучшие специалисты. Да и расценки, кстати говоря, не завышаются.
- kerch
- Читатель
-
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Торговля, коммерция, магазины
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9