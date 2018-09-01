Габриция » 01 сен 2018, 16:49

Нужно выбрать валик для нанесения декоративного покрытия, интересует что то примерно как на фото ниже.

Сразу интересуют меня два вопроса: покупка валика для нанесения таких декоративных материалов, так и собственно говоря где сделать свой выбор?