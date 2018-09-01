Сразу интересуют меня два вопроса: покупка валика для нанесения таких декоративных материалов, так и собственно говоря где сделать свой выбор?
Валик для декоративного покрытия
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Валик для декоративного покрытия
Нужно выбрать валик для нанесения декоративного покрытия, интересует что то примерно как на фото ниже.
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Габриция
- Читатель
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- Сообщения: 24
- Зарегистрирован: 12 сен 2017, 13:30
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Re: Валик для декоративного покрытия
Ищите где можно найти в продаже интересующее вас декоративное покрытие, и уверяю что там же можно купить и сопутствующий инструмент для проведения работ.
В любом случае предложении достаточно много, оценивайте их и делайте свой выбор.
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Дарки
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 27 фев 2018, 01:22
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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