Валик для декоративного покрытия

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Валик для декоративного покрытия

Новое сообщение Габриция » 01 сен 2018, 16:49

Нужно выбрать валик для нанесения декоративного покрытия, интересует что то примерно как на фото ниже.

Сразу интересуют меня два вопроса: покупка валика для нанесения таких декоративных материалов, так и собственно говоря где сделать свой выбор?

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Re: Валик для декоративного покрытия

Новое сообщение Дарки » 01 сен 2018, 17:10

Ищите где можно найти в продаже интересующее вас декоративное покрытие, и уверяю что там же можно купить и сопутствующий инструмент для проведения работ.

В любом случае предложении достаточно много, оценивайте их и делайте свой выбор.

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