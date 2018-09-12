Дымоход для бани

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Дымоход для бани

Новое сообщение Сабрина » 12 сен 2018, 22:47

Нужно выбрать из чего строить дымоход в бане.

Обсудим разные предложения, какой же материал в итоге выбрать?



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Сабрина
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Re: Дымоход для бани

Новое сообщение Дарки » 13 сен 2018, 00:00

Сабрина писал(а):Нужно выбрать из чего строить дымоход в бане.

Обсудим разные предложения, какой же материал в итоге выбрать?

Красный кирпич советую выбрать

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Дарки
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