Обсудим разные предложения, какой же материал в итоге выбрать?
Дымоход для бани
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Дымоход для бани
Нужно выбрать из чего строить дымоход в бане.
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Сабрина
- Читатель
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- Сообщения: 36
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 16:04
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Re: Дымоход для бани
Сабрина писал(а):Нужно выбрать из чего строить дымоход в бане.
Обсудим разные предложения, какой же материал в итоге выбрать?
Красный кирпич советую выбрать
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Дарки
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 27 фев 2018, 01:22
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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