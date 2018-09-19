Как самой продать квартиру?

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Как самой продать квартиру?

Новое сообщение Кристина » 19 сен 2018, 16:37

Требуется рассказ о личном опыте продажи недвижимости без посредников. Какие проблемы были? Доставали ли вас звонками риелторы? Будете ли прибегать к услугам риелторов в будущем?


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Re: Как самой продать квартиру?

Новое сообщение JassKy » 19 сен 2018, 16:50

Покупал квартиру сам, со стороны продавца была рыэлторша.

Лучше б ее не было, только мешала и вводила меня в заблуждение неверной информацией.

Сделку оформили через нотариуса. Нотариус сам готовил и сдавал все документы по сделке, т.ч. рыэлторша вообще была не при делах.

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JassKy
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