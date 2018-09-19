Как самой продать квартиру?
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Как самой продать квартиру?
Требуется рассказ о личном опыте продажи недвижимости без посредников. Какие проблемы были? Доставали ли вас звонками риелторы? Будете ли прибегать к услугам риелторов в будущем?
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Кристина
- Читатель
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- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 15:04
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Re: Как самой продать квартиру?
Покупал квартиру сам, со стороны продавца была рыэлторша.
Лучше б ее не было, только мешала и вводила меня в заблуждение неверной информацией.
Сделку оформили через нотариуса. Нотариус сам готовил и сдавал все документы по сделке, т.ч. рыэлторша вообще была не при делах.
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JassKy
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 16:41
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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